Ideologi og Helle Thorning-Schmidt

Helle Thorning-Schmidt har gennem sin familie tætte forbindelser til New Labour, og hvis Helle bliver valgt, må det derfor betyde en kraftig ideologisk oprustning frem til folketingsvalget i 2009.

Bill Clinton og Tony Blair har begge genopfundet deres partiers ideologi, hvor de grundlæggende idealer er bevaret, men de er ikke længere begrundet i en fordelingsmæssig klassekamp og hurtige omvæltninger. Det spændende spørgsmål er derfor: Vil Helle Thorning-Schmidt ideologisk opruste partiet frem til valget i 2009 ?



"Frihed, lighed og fællesskab" vs. "Frihed, ansvar og fællesskab"

I Brøndby Hallen omfortolkede Fogh socialdemokraternes slogan til "Frihed, frisind og fællesskab", men fremkom med en kludret forklaring. Senere i TV2s duel lød sloganet "Frihed, ansvar og fællesskab". Ordet "lighed" er begge steder forsvundet, og det beskriver slående den fortsatte ideologiske modsætning.



Den klassiske "lighed" tager udgangspunkt i den fordelingsmæssige klassekamp under velfærdens opbygning. "Lighed" er midlet til at opnå frihed for den enkelte uanset økonomisk status. I dag er velfærden basseret på en kraftig omfordeling, og lighedstanken er derfor ikke et fremadrettet projekt, men en realitet.



Samtidig ses omfordeling af mange som en begrænsning af deres frihed, og ikke en vej til frihed. Uanset Foghs langsigtede mål, så er lighedstanken i dag ikke en kamp om mere klassisk lighed, men om den rette balance og de rette omfordelingsprincipper / måder.



New Lighed - Helles fremadrettede idelogiske projekt?

Hvis selve midlet "lighed" er den ideologiske præmis for skabelsen af frihed, og den klassiske lighedstanke ("mere lighed er mere frihed") ikke er fremadrettet, men et historisk begrundelse for nutidens velfærd - ja, så er det her, vi kan forvente, at Helle ideologisk vil forny vores midler til at skabe frihed. I modsætning til Frank Jensen, som tilhører en mere klassisk fordelingspolitik, som har kendetegnet valgstrategierne i 2001 og 2005 med at overbyde Venstre med løfter.



Frank opfattes normalt som mere ideologisk funderet end Helle, men fremtiden kan faktisk vise det modsatte. Hvis Helle bliver valgt som formand, kan vi komme til at se et styrket og tidssvarende ideologisk profil ved valget i 2009, og navnlig ideologisk debat frem til folketingsvalget.



Blair har fornyet Labours ideologi, og har derved fremtidssikret deres idealer frem for midler. De har nu et ideologisk projekt, som er løsrevet fra fortællingen om den fordelingsmæssige klassekamp og dens midler, men som stædigt fastholder ideologiens målsætning og idealer.



New Labour eller danske idealer

Det er denne ideologiske fornyelse, vi må formode, Helle Thorning-Schmidt vil igangsætte. Det, som er spørgsmålet, er, vil Helle tilpasse/kopiere Blairs politik til Danmark, eller om hun vil fremadrette den danske ideologi på vores præmisser?

Udgivet torsdag d. 10. februar 2005 - kl. 23:50

Sidst opdateret torsdag d. 10. februar 2005 - kl. 23:50