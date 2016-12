internetPartiet fører på overskrift.dk

En lille udvalgt skare af socialdemokrater er nu helt fremme på beat´et og dominerer nu overskrift.dk valgtema med RSS nyhedskanaler. Det er ellers kun Venstre, som bruger RSS - på nær Holger K´s blog.

RSS er Rigtig Simpel Samling af nyheder fra deres side, som andre kan hente som fx en nyhedsticker (i stedet for emails) - se eksempel - se eksempel 2 http://smartlog.dk/polfeed/



Kommentarer om internetpartiets RSS:

nito.smartlog.dk:

Kan du f.eks. gætte hvem stem-personligt.dk er??? Det overraskede i hvertfald mig, at de er så fremme på beat´et!

hovedetpaabloggen.dk:

Der er 17 socialdemokrater på listen (overskrift.dk) - og mange stammer fra stem-personligt.dk, 2 fra de radikale, 1 konservativ, 3 fra SF, 2 fra Kristendemokraterne og 3 fra Venstre.



Mere om RSS:

RSS (Real Simple Syndication) er en teknik til at distribuere nyheder fra websites til din computer. I stedet for hele tiden at skulle browse og besøge en masse websites for at holde sig ajour med nyhederne, anvendes RSS til at servere nyhederne direkte til dig, mens de er helt nye og friske.



RSS feeds er en slags nyhedsbrev, som har den fordel, at du får besked lige så snart der er nyt. Det er altså muligt at sammensætte sin egen nyhedsflade med nyheder fra sine favorit RSS feeds.

Udgivet lørdag d. 29. januar 2005 - kl. 21:26

